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أليجري يتغزل فى رونالدو ويحدث عن السنة الإستثنائية للدون

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أليجري يتغزل فى رونالدو ويحدث عن السنة الإستثنائية للدون أليجري يتغزل فى رونالدو ويحدث عن السنة الإستثنائية للدون

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اكد ماسيمليانو أليجري، المدير الفني الجديد ليوفنتوس، أنه ينتظر الكثير من كريستيانو رونالدو، نجم وهداف اليوفي، في الموسم الجديد.

وقال أليجري خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه مدربا للسيدة العجوز، «رونالدو لاعب كرة قدم استثنائي وفتى ذكي، لقد عاد في الساعات الماضية وتحدثت معه، أخبرت كريستيانو أن هذه سنة مهمة وأنني سعيد بالعثور عليه مرة أخرى، لكنني أخبرته أيضا أن هناك مسؤولية كبيرة تقع عليه نظرا لسنه، لقد سجل رونالدو 130 هدفا مع يوفنتوس، الأرقام تتحدث عنه، لكني أتوقع منه الكثير من الخبرة، سيكون هناك إدارة لجميع اللاعبين وهذا سينطبق عليه أيضا».

يذكر أن رونالدو ارتبط بالانتقال إلى باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قبل أن يعود مؤخرا إلى تورينو، للانتظام في تدريبات يوفنتوس.

وتمتع كريستيانو رونالدو، باستقبال رائع، أمس الإثنين، لدى وصوله إلى مركز يوفنتوس الرياضي، للخضوع للفحوصات الطبية المعتادة قبل المشاركة في التدريبات مع لاعبي الفريق.

المصرى اليوم

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