أخبار عاجلة

أرقام توتنهام ومانشستر سيتي: السبيرز يحافظون على عقدتهم لـ جوارديولا -
بث مباشر برشلونة (0)-(0) ريال سوسيداد .. لحظة بلحظة -
قطر تدعو لوقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة في أفغانستان -
الإمارات: نعمل على تسهيل إجلاء عدة بعثات دبلوماسية في أفغانستان عبر مطاراتنا -
وكيل "حقوق النواب" يرحب بقرار تطعيم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات قبل بدء العام الجديد -
المشدد 3 سنوات لـ متهمين وبراءة آخر في اتهامهم بـ«تهريب المهاجرين» لليونان -
عوض تاج الدين: الرئيس سعى لتوفير أكبر قدر من اللقاحات متعددة المصادر -
بريطانيا تدعو إلى عقد اجتماعين لحلف الأطلسي والأمم المتحدة بشأن أفغانستان -
«مبادئ الحاسب الآلي» محاضرة بثقافة السويس -
95 % النسبة العامة للنجاح ببيطري جامعة قناة السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

انبي يحسم أولى صفقاته الصيفية

Print
انبي يحسم أولى صفقاته الصيفية انبي يحسم أولى صفقاته الصيفية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نجح مسوؤلو نادي انبي برئاسة مصطفى الأمير، في التعاقد مع عمرو الدالي، مدافع فريق المريخ البورسعيدي، أحد أندية القسم الثاني، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وتعاقد انبي مع عمرو الدالي، لمدة 5 سنوات مقبلة، وذلك بناء على طلب حلمي طولان، المدير الفني للفريق والذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية، مؤكدًا أنه سيكون إضافة قوية لخط دفاع الفريق في الموسم المقبل.

ويرغب مسؤولو انبي في تدعيم فريق الكرة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بلاعبين صغار السن، لتكوين فريق قوي، يكون قادرًا على المنافسة على البطولات، خلال السنوات المقبلة.

يُذكر أن انبي يستعد لخوض مباراة سموحة، المقرر لها 8 أغسطس المقبل، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أرقام توتنهام ومانشستر سيتي: السبيرز يحافظون على عقدتهم لـ جوارديولا

أرقام توتنهام ومانشستر سيتي: السبيرز يحافظون على عقدتهم لـ جوارديولا

بث مباشر برشلونة (0)-(0) ريال سوسيداد .. لحظة بلحظة

بث مباشر برشلونة (0)-(0) ريال سوسيداد .. لحظة بلحظة

قطر تدعو لوقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة في أفغانستان

قطر تدعو لوقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة في أفغانستان

الإمارات: نعمل على تسهيل إجلاء عدة بعثات دبلوماسية في أفغانستان عبر مطاراتنا

الإمارات: نعمل على تسهيل إجلاء عدة بعثات دبلوماسية في أفغانستان عبر مطاراتنا