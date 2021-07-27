انبي يحسم أولى صفقاته الصيفية

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نجح مسوؤلو نادي انبي برئاسة مصطفى الأمير، في التعاقد مع عمرو الدالي، مدافع فريق المريخ البورسعيدي، أحد أندية القسم الثاني، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وتعاقد انبي مع عمرو الدالي، لمدة 5 سنوات مقبلة، وذلك بناء على طلب حلمي طولان، المدير الفني للفريق والذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية، مؤكدًا أنه سيكون إضافة قوية لخط دفاع الفريق في الموسم المقبل.

ويرغب مسؤولو انبي في تدعيم فريق الكرة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بلاعبين صغار السن، لتكوين فريق قوي، يكون قادرًا على المنافسة على البطولات، خلال السنوات المقبلة.

يُذكر أن انبي يستعد لخوض مباراة سموحة، المقرر لها 8 أغسطس المقبل، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري.