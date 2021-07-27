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بعد مسيرة 10 أعوام.. ريال مدريد يعلن انتقال فاران لمانشستر يونايتد

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بعد مسيرة 10 أعوام.. ريال مدريد يعلن انتقال فاران لمانشستر يونايتد بعد مسيرة 10 أعوام.. ريال مدريد يعلن انتقال فاران لمانشستر يونايتد

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أعلن نادي ريال مدريد منذ قليل انتقال مدافعه الفرنسي رافائيل فاران إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بشكل رسمي.

وأصدر النادي الملكي بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه: «اتفق ريال مدريد ومانشستر يونايتد على صفقة اللاعب رافائيل فاران، يشكر نادينا فاران على احترافيته وسلوكه المثالي خلال المواسم العشرة التي دافع فيها عن قميصنا والتي فاز فيها بـ 18 لقبا، وهم، 4 دوري أبطال أوروبا، 4 للأندية، 3 كأس السوبر الأوروبي، 3 دوري إسباني، 1 كأس الملك و3 كأس السوبر الإسباني».

واختتم: «يرغب ريال مدريد في إظهار كل مشاعره تجاه رافائيل فاران وعائلته ويتمنى له كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من مسيرته الاحترافية».

المصرى اليوم

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