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إما العُنف أو سياسة الإنحناء..محلل سياسي تونسي يكشف عن رد الفعل المتوقع لحركة النهضة

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إما العُنف أو سياسة الإنحناء..محلل سياسي تونسي يكشف عن رد الفعل المتوقع لحركة النهضة إما العُنف أو سياسة الإنحناء..محلل سياسي تونسي يكشف عن رد الفعل المتوقع لحركة النهضة

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قال عبدالجليل معالي المحلل السياسي التونسي، إن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد البرلمان وإعفاء رئيس فاجأت حركة النهضة في ظل اطمئنانها للتواجد في السلطة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن حركة النهضة لم تتخذ التنبيهات الشعبية محمل الجدية.

وتابع عبدالجليل معالي المحلل السياسي التونسي، إن الاحتفالات خرجت في الشوارع ترحيبا بالقرارات الرئاسية، فهناك التفاف شعبي حول الرئيس قيس سعيد وقراراته الأخيرة.

وأوضح «معالي»، أن لجوء حزب النهضة إلى العنف غير مستبعد، وذلك من خلال دعوة عدد من عناصرها للتواجد في الشوارع، كما يمكن أن تلجأ الحركة للحوار وسياسة الإنحناء التي اتبعتها في أكثر من موقف سابق.

المصرى اليوم

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