أخبار عاجلة

الخطوة الأخيرة لإخلائه.. إنزال العلم الأمريكي عن مبنى السفارة في كابول -
شرطة الرياض: القبض على 3 مخالفين قاموا بسلب عمالة مبالغ مالية ومقتنيات -
أتلتيكو مدريد يهزم سيلتا فيجو بثنائية مثيرة -
جريزمان يقود هجوم برشلونة ضد ريال سوسيداد -
رئيس وزراء بريطانيا يدعو لعدم الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان -
وزيرة الهجرة تكرم عددًا من المشاركين في المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» -
وزيرة الثقافة تستقبل محافظ جنوب سيناء (تفاصيل) -
«سي. أن. أن.»: سفارة واشنطن في كابول تنزل العلم الأمريكي عن مبناها -
مستشار الرئيس: الوضع الوبائي مستقر.. وحالات كورونا المسجلة لا تحتاج لدخول المستشفيات -
«الهجرة» تختتم كرنفال «اتكلم عربي» لدعم الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

زلزالان يضربان شرق صباح وعصر اليوم

Print
زلزالان يضربان شرق مصر صباح وعصر اليوم زلزالان يضربان شرق صباح وعصر اليوم
كلاهما بقوة 3.5 درجة

زلزالان يضربان شرق مصر صباح وعصر اليوم

ضرب زلزالان شمال منطقة البحر الأحمر شرق ، اليوم (الثلاثاء)، دون وقوع أضرار بشرية.

وأوضح المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هزة أرضية وقعت في تمام الساعة 4.39 من عصر اليوم، بالتوقيت المحلي، بقوة 3.52 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض 27.64 شمالاً، وخط الطول 34.26 شرقًا، والعمق 19.1 كيلومتر ، على بعد 26 كيلومترًا جنوب مدينة شرم الشيخ.

وبيّن المعهد أن زلزالاً آخر وقع صباح اليوم، وسجل في تمام الساعة 10.24 صباحًا، بالتوقيت المحلي، بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، في منطقة خليج السويس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«الهجرة» تختتم كرنفال «اتكلم عربي» لدعم الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج

«الهجرة» تختتم كرنفال «اتكلم عربي» لدعم الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج

خالد صديق: مصر قدمت مثالًا رائعًا في تطوير وإنهاء العشوائيات

خالد صديق: مصر قدمت مثالًا رائعًا في تطوير وإنهاء العشوائيات

وزير الري: مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي

وزير الري: مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي

خبير تربوي: مصر تعيش ثورة تعليمية في عهد الرئيس السيسي

خبير تربوي: مصر تعيش ثورة تعليمية في عهد الرئيس السيسي