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13 بلدًا بينها .. تعاقب مواطنين خالفوا التعليمات وزاروا دولًا يحظر السفر إليها

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13 بلدًا بينها مصر.. السعودية تعاقب مواطنين خالفوا التعليمات وزاروا دولًا يحظر السفر إليها 13 بلدًا بينها .. تعاقب مواطنين خالفوا التعليمات وزاروا دولًا يحظر السفر إليها

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قررت المملكة العربية ، الثلاثاء، فرض حظر لمدة 3 سنوات على سفر المواطنين الذين يزورون دولًا «تحظر التعليمات السفر إليها» في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، لم تذكر اسمه، قوله إن بعض المواطنين السعوديين الذين سُمح لهم في شهر مايو بالسفر للخارج دون تصريح مسبق من السلطات لأول مرة منذ مارس 2020، خالفوا قواعد السفر.

وأضاف المصدر: «سيُعرّض كل من يثبت تورطه في ذلك للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات».

وحظرت السعودية السفر إلى أو المرور عبر عدد من الدول، بينها أفغانستان والأرجنتين والبرازيل ومصر وإثيوبيا والهند وإندونيسيا ولبنان وباكستان وجنوب أفريقيا وتركيا وفيتنام والإمارات.

وقال المسؤول: «وزارة الداخلية تؤكد لجميع المواطنين استمرار منع السفر، سواء مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول المعلنة، وأي دول أخرى لم تتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها».

المصرى اليوم

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