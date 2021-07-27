تشكيل لجنة برلمانية لدراسة إنشاء طريق مواز لـ 6 أكتوبر بأبو النمرس

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ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، طلب إحاطة مقدم من النائب حسام الدين عاشور، بشأن الحاجة إلى إنشاء طريق موازى لطريق 6 أكتوبر بمدينة أبوالنمرس نظراً لأهمية هذا الطريق الذي يربط طريق القاهرة- أسيوط الزراعي بطريق المريوطية السياحي.

وقال النائب حسام عاشور مقدم طلب الاحاطة، إن إنشاء طريق مواز لطريق أكتوبر مزمع إنشاءه منذ 2005 وتم رصد ٦مليون جنية له في 2010 وهو يربط بين طريق اسيوط وطريق المريوطية، ولم يتم حتي الآن أي خطوة في إنشاء الطريق، مطالباً بسرعة إنشاء هذا الطريق.

من جانبه قال محمود فوزي سكرتير محافظة الجيزة، إن ازدواج طريق 6 أكتوبر له قصة قديمة منذ 2004 باعتباره طريق محوري موازي لطريق 6 أكتوبر، وأصبح مطلب هام ولكن به عدة عقبات منها وجود محول كهرباء وأشجار نخيل، وتعديات على حرم الطريق وإقامة منازل عليه، لكن الطريق تحت ولاية وزارة الري وليس محافظة الجيزة.

ورد محمد عبدالسلام ممثل وزارة الري، إن الطريق مشترك بين منطقة المنصورية، ومصرف أبوالنمرس وهو بمسافة 12 كيلو متر، عليه ٤٥٠نخلة ومحول كهربائي وهناك دراسة لتغطية المصرف، ولابد من توفير حماية هذا المجري .

واقترح «عبدالسلام» أن يقوم معهد البحوث الإنشائية، ومعهد بحوث الهيدروليكية بعمل دراسة للمكان ونوع الحماية للترع والمصارف المائية واختيار الطريقة الافضل لتنفيذ الطريق، مقابل أن تدفع الجهة صاحبة الطلب مصاريف هذه الدراسات .

وأوصت لحنه النقل والمواصلات، بمخاطبة وزارة الري، والتنمية المحلية، وتشكيل لجنة برئاسة النائب محمود الضبع، والنائب حسام عاشور مقدم طلب الاحاطة، والنائب عماد الدرجلي، والنائب محمد على الكيال، والدكتور محمد على خبير الطرق ومستشار اللجنة، وإعداد تقرير عن الطريق وعرضة على اللجنة.