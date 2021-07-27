تعرف على سوق انتقالات مانشستر يونايتد.. المتوقع رحيلهم مفاجأة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يستعد نادي مانشستر يونايتد، لبيع بعض من لاعبيه، من أجل استمرار تدعيم صفوفه، في ظل خطة ادارة النادى الاإنجليزي، بإنفاق مبلغ يترواح من 75 إلى 100 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف.

وكان مانشستر يونايتد قد تعاقد مع جادون سانشو من صفوف بوروسيا دورتموند مقابل 73 مليون جنيه إسترليني، واصبح قريبا من ضم رافائيل فاران مدافع ريال مدريد، بعد قيام اللاعب بإبلاغ ادارة الملكى برغبته في الرحيل لمانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة «تليجراف» الإنجليزية، انه في حالة اتمام صفقة فاران لصالح يونايتد، سيكون الشياطين الحمر مجبرين على بيع بعض اللاعبين، ومن أبرز تلك الأسماء الثنائي بول بوجبا وجيسي لينجارد.

ومن المتوقع أن تكلف صفقة فاران مانشستر يونايتد ما يقارب من 42 مليون جنيه إسترليني، أي أن اليونايتد سيكون قد أنفق حينها 120 مليون إسترليني بالفعل، وهو ما يتطلب بيع النادي للاعب واحد على الأقل.

ويتواجد كيران تريبير على رأس أولويات اليونايتد خلال الميركاتو الجاري، وستعتمد تلك الصفقة على مدى نجاح اليونايتد في السماح لأي من بوجبا أو لينجارد بالرحيل.

ويهتم باريس سان جيرمان بضم بوجبا، حيث بدأ وكيل أعمال اللاعب في مناقشة بنود التعاقد مع النادي الفرنسي الذي يمكنه التعاقد مع صاحب الـ28 عاما، وتشير التقارير إلى أن باريس سان جيرمان يسعى لضم بوجبا، في صفقة تقارب 43 مليون إسترليني، مع تبقي عام واحد في عقد النجم الفرنسي مع اليونايتد.

أما لينجارد فيواجه مستقبل مجهول مع مانشستر، بعدما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لصفوف وست هام، وتألق حينها بتسجيل 9 أهداف في 16 مباراة خاضها في البريميرليج، ويخوض لينجارد عامه الأخير في عقده الحالي مع مانشستر يونايتد، ولن تقل قيمة بيعه عن 30 مليون إسترليني.

ويستهدف اليونايتد أيضا ضم ساؤول نيجويز من أتلتيكو مدريد، ويرغب النادي الإسباني في الحصول على 43 مليون إسترليني للتفريط في خدماته.