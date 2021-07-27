حلمي طولان يطيح بحارس انبي

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استقر حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي، على الاستغناء عن عمرو حسام، حارس مرمى الفريق، في نهاية الموسم الجاري.

وجاء قرار حلمي طولان، بسبب ضعف المستوى الفني للحارس، وفشله في إثبات جدارته مع الفريق طوال الفترة الماضية، الأمر الذي يجعله يخرجه من حساباته الفنية في مباريات الدوري.

ويبحث النادي البترولي، عن تدعيم مركز حراسة المرمى، في الإنتقالات الصيفية المقبلة، ليكون مع الثنائي محمود جاد وعبدالعزيز البلعوطي.

يُذكر أن انبي يستعد لخوض مباراة سموحة، المقرر لها 8 أغسطس المقبل، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري.