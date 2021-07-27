اليوم.. محاكمة الإرهابي بهاء كشك وآخرين في «خلية المرابطين»

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تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الثلاثاء، ثالث جلسات محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابى بهاء كشك، أحد أعضاء تنظيم هشام العشماوي والمرحل معه من ليبيا، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية المرابطين».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور على عمارة.

كانت النيابة وجهت للمتهم وآخرين تهم تمويل جماعة إرهابية بأن أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.