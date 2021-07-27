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محافظ شمال سيناء يستقبل وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير المدرسة اليابانية

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محافظ شمال سيناء يستقبل وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير المدرسة اليابانية محافظ شمال سيناء يستقبل وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير المدرسة اليابانية

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استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء، اليوم، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، وإياد عبد الحفيظ مدير المدرسة اليابانية بالعريش.

وأكد المحافظ على افتتاح المدرسة اليابانية اعتبارا من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٢/٢٠٢١،لافتا إلي الانتهاء من إنشائها.

وأضاف حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن المدرسة اليابانية على مساحة ١١.٢ ألف متر مربع وبتكلفة تقدر ب 16.8 مليون جنيه، وتضم ٣ أدوار بها ١٤ فصل تعليمي وقاعات للأنشطة ومساحات خضراء وملعب متكامل.

وأشار رضوان، إلى قيام هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء بتنفيذ عدد من المدارس على مستوى المحافظة لخدمة العملية التعليمية، حيث تم إنشاء ٦٧ مدرسة، ويجري إنشاء ١٨ مدرسة أخرى على مستوى المحافظة.

المصرى اليوم

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