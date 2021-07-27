أخبار عاجلة

مظاهرة لأفغان مقيمين في طهران احتجاجا على سقوط بلادهم في قبضة "طالبان" -
«ريال مدريد» ينفى رغبته فى المشاركة بالدورى الإنجليزى -
اتحاد الكرة يقرر نقل مباراة الجونة وسموحة الي الاسكندرية -
منطقة شمال سيناء تعلن عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بالمحافظة -
محافظ الشرقية يستجيب لأهالي قرى أولاد صقر ويوجه بالدفع بسيارات مياه الشرب -
«السياحة»: التفتيش على فنادق شرم الشيخ لتطبيق ضوابط «التصنيف العالمى» -
«الثقافة»: تنظيم مهرجان للفنون الشعبية بالطور وتأسيس فرقة متخصصة للأطفال بجنوب سيناء -
النصر للإسكان والتعمير: النجاح متوفر في القطاع الحكومى.. والتطوير العقارى صناعة ثقيلة -
محافظ الشرقية يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية -
محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات الناصرية بالحسينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

إصابة 16 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

Print
إصابة 16 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط إصابة 16 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 16 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مدينة ناصر الجديدة «الهضبة» بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن اسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ميكروباص ووقوع مصابين.

وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين انقلاب سيارة ميكروباص ما أسفر عن إصابة كلا من «نبيل.ي.ع»، و«طلعت.ا.ب»، و«روماني.ج.ن» وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وإصابة «سمير.ف.ص»، و«موسى.م»، و«اوميل.ن.هـ»، و«ملاك.ص.ت»، و«روماني.م.ع»، و«كمال.م.ع»، و«أسامة.ف.ص» وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام، كما تم نقل 6 أشخاص إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«ريال مدريد» ينفى رغبته فى المشاركة بالدورى الإنجليزى

«ريال مدريد» ينفى رغبته فى المشاركة بالدورى الإنجليزى

اتحاد الكرة يقرر نقل مباراة الجونة وسموحة الي الاسكندرية

اتحاد الكرة يقرر نقل مباراة الجونة وسموحة الي الاسكندرية

منطقة شمال سيناء تعلن عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بالمحافظة

منطقة شمال سيناء تعلن عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بالمحافظة

محافظ الشرقية يستجيب لأهالي قرى أولاد صقر ويوجه بالدفع بسيارات مياه الشرب

محافظ الشرقية يستجيب لأهالي قرى أولاد صقر ويوجه بالدفع بسيارات مياه الشرب