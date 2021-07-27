إصابة 16 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

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أصيب 16 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مدينة ناصر الجديدة «الهضبة» بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن اسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ميكروباص ووقوع مصابين.

وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين انقلاب سيارة ميكروباص ما أسفر عن إصابة كلا من «نبيل.ي.ع»، و«طلعت.ا.ب»، و«روماني.ج.ن» وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وإصابة «سمير.ف.ص»، و«موسى.م»، و«اوميل.ن.هـ»، و«ملاك.ص.ت»، و«روماني.م.ع»، و«كمال.م.ع»، و«أسامة.ف.ص» وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام، كما تم نقل 6 أشخاص إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم.