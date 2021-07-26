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البنك الأهلي يخطف تعادلاً قاتلاً من بيراميدز

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البنك الأهلي يخطف تعادلاً قاتلاً من بيراميدز البنك الأهلي يخطف تعادلاً قاتلاً من بيراميدز

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تمكن فريق البنك الأهلي من خطف تعادلاً مثيراً أمام بيراميدز بنتيجة 1-1 في إطار المباريات المؤجلة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهد اللقاء تحفظ دفاعي من كلا الفريقين وسط أفضلية نسبية لصالح رفاق المدرب اليوناني تاكيس جونياس، وتمكن عبد الله السعيد من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 90+1 من ركلة جزاء، وتعادل كريم بامبو بركلة جزاء أخرى في الدقيقة 90+7.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد بيراميدز إلى 41 نقطة في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز فيما يتواجد البنك الأهلي عند المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.

المصرى اليوم

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