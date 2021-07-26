الإسماعيلي يستعد لمواجهة بيراميدز بهدف في أبها السعودي

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي الفوز على نادي أبها السعودي، بهدف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على أحد الملاعب الفرعية لاستاد برج العرب.

و أحرز محمد عبد السميع، لاعب الاسماعيلي الشاب هدف اللقاء الوحيد في شوط المباراة الأول، في تجربة ودية قوية هي الثالثة للدراويش خلال فترة التوقف الدولي الجارية .

و بدأ ايهاب جلال المدير الفنى للدراويش اللقاء بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: حسين السيد، باهر المحمدي، مروان الصحراوي، عبد الله جمعة

خط الوسط : محمود دونجا، محمد عادل، محمد صادق

خط الهجوم: محمد عبد السميع، شكري نجيب، احمد مدبولي.

ومن المقرر أن يخوض الاسماعيلي مباراة ودية أخرى غدًا الثلاثاء، أمام فريق كفر الدوارء ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الاسماعيلي لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها 2 أغسطس المقبل، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.