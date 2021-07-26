إسرائيل تبحث إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا

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قال المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية ناتشمان آش اليوم، الإثنين، إن إسرائيل تبحث إعطاء جرعة ثالثة من لقاح "فايزر/بيونتك" ضد كورونا للمسنين حتى قبل صدور موافقة من إدارة الدواء والغذاء الأمريكية، وذلك للمساعدة في مكافحة تفش سلالة "دلتا".

وأضاف في مؤتمر صحفي: "هذه معضلة كبرى، القرار يقع على عاتقنا عندما لا يكون لدينا دعم من العالم، وهو قرار شديد التعقيد".

وواصل: "من ناحية نريد أن نطمئن إلى أن الإجراء آمن وفعال والاعتماد على بياناتنا لمعرفة ما إذا كان هناك بالفعل تراجع في المناعة لكن من ناحية أخرى هناك تفش ونريد وقفه".



وأشار آش إلى أن القرار بشأن الجرعة الثالثة للمسنين سيتم اتخاذه خلال الأسابيع المقبلة، موضحاً أنه سيسري على الأرجح لمن تفوق أعمارهم الستين أو السبعين من العمر وهي أول مجموعة عمرية حصلت على اللقاح عندما بدأت إسرائيل حملة التطعيم في ديسمبر المقبل.

وحصل نحو 60% من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 9.3 مليون نسمة على اللقاح واختار نحو 5 من لهم الحق فيه عدم تلقيه،

وبدأت إسرائيل طرح جرعات تعزيزية لمن لديهم حالات تضعف مناعتهم اعتباراً من يوليو الجاري لكن على أساس بحث كل حالة على حدة.

وهناك نحو مئة إصابة بالمرض تعاني من أعراض خطيرة في المستشفيات، فيما يقف معدل الحالات اليومية المؤكدة عند ألف تقريباً.