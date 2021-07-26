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رصد 3 مخالفات بالبناء على مساحة 700 متر أرض زراعية في أرمنت

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رصد 3 مخالفات بالبناء على مساحة 700 متر أرض زراعية في أرمنت رصد 3 مخالفات بالبناء على مساحة 700 متر أرض زراعية في أرمنت

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شدّد المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد، وصرح العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر، بأنه تم اليوم رصد عدد 3 مخالفات تعدٍ على أرض زراعية بدائرة المركز.

وأوضح عاشور في بيان، الاثنين، أن المخالفة الأولى كانت تعدي بالبناء بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية على مساحة 225 متر بناحية المحاميد بحري والمخالفة الثانية تعدي بالبناء بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية على مساحة 350 متر، بناحية حوض ابو سلسلة بالمحاميد بحري، والمخالفة الثالثة هي تعدي بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة 175 بناحية الرزيقات قبلى حوض السمان .

وتمت إزالة المخالفات في المهد على كامل المسطح وإعادة الشيء لأصله، واتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالتنسيق مع الوحدات القروية والجمعيات الزراعية، وتحررت المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.

المصرى اليوم

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