تعرف على طقس الكويت غدًا الثلاثاء 27/07/2021

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حالة الطقس

نهارًا

شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

درجة الحرارة العظمى : 48°ﻡ

درجة الحرارة الصغرى : 35°ﻡ

حالة البحر

نهارًا

خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 1 - 3 قدم.

ليلًا

خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 1 - 3 قدم.