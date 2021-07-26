تعرف على طقس الكويت غدًا الثلاثاء 27/07/2021

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حالة الطقس
نهارًا
شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .
ليلًا
حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
درجة الحرارة العظمى : 48°ﻡ
درجة الحرارة الصغرى : 35°ﻡ
حالة البحر
نهارًا
خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 1 - 3 قدم.
ليلًا
خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 1 - 3 قدم.