أخبار عاجلة

تسجيل صوت التنفس والسعال لتحسين تكنولوجيا الكشف عن كورونا -
عائلات أجنبية تزور مهرجان ولي العهد للهجن -
أول الثانوية الأزهرية بالدقهلية: «كتبت على جدران غرفتي 100%.. وربنا حقق لي حلمي» (فيديو) -
«عطية» يعلن المخصصات المنصرفة لنقابات المحامين الفرعية منذ توليه -
نقيب المحامين يقرر إطلاق مجلة «المحاماة والتكنولوجيا» خلال شهر -
«زراعة الشيوخ» : الدولة تنفق أكثر من 50 مليار جنيه على دعم الخبز يستفيد منه 72 مليون -
لأول مرة.. تطبيق نظام التنسيق الإلكتروني الموحد للالتحاق بالجامعات الخاصة (التفاصيل) -
تجاهل الاعتذار عن جرائم الحرب العالمية الثانية.. زعيم اليابان يحتفل بالذكرى 76 على الهزيمة -
"22158".. إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا -
لدينا نوعين فقط من المياه المعدنية والباقى مياه معبأة ???? تصريحات صادمة لنائب وزير الصحة السابق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

لقاء الخميسي ترد على سيدة هاجمت غير المحجبات: «لو مش عاجبك الصور غضي بصرك»

Print
لقاء الخميسي ترد على سيدة هاجمت غير المحجبات: «لو مش عاجبك الصور غضي بصرك» لقاء الخميسي ترد على سيدة هاجمت غير المحجبات: «لو مش عاجبك الصور غضي بصرك»

لاقتراحات اماكن الخروج

خرجت الفنانة لقاء الخميسي عن صمتها، لترد على إحدي السيدات، بنشرها صورة تهاجم فيها السيدات غير محجبات، وهو مادفع الفنانة لمهاجمتها.

ونشرت السيدة صورة لسيدات غير محجاب عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، وعلقت عليها قائلة :«لو عيل من عيالي فكر يقولي هتجوز واحدة بشعرها أو مطلقة أو مدخنة هامسح بيه الأرض، كفاية الستات والأمهات اللي بشوفهم يوميا زي الصورة دي وبتخض على مستقبل بناتهم اللي أكيد هيقلدوهم، معرفش ليه بتكرهوا الحجاب كدة؟».

وردت لقاء الخميسي عليها عبر خاصية «الأستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلة :«يا أستاذة هالة، يومك جميل إن شاء الله.. للأسف الشديد أنا سمحت لنفسي أخد البوست بتاع حضرتك من غير استئذان ودا مش صح، بس عشان أقول لحضرتك كلمتين ياريت تقريهم كويس».

وأضاقت لقاء: «مش من حقك حضرتك تاخدي صور ناس وتحطيها عند حضرتك، وتذميهم وتدخلي في اختياراتهم لحياتهم، ومش من حقك أصلا تختاري لولادك لأن ليهم الحق في الاختيار، ومش من حقك تحكمي على أخلاق الناس وحياتهم، لإنك مش واصي ولا ولي، فياريت حضرتك تخليكي في نفسك، وتطوري من نفسك وتغضي البصر لو مش عاجبك الصور».

وتابعت الخميسي :«دعي الخلق للخالق، كل حي أدرى بحياته واختياراته وعليكِ احترامه والتزام الصمت شكرًا ويوم سعيد».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«عطية» يدعو المحامين لوضع «وثيقة شرف مهني نقابي إلكتروني»

«عطية» يدعو المحامين لوضع «وثيقة شرف مهني نقابي إلكتروني»

أول مكرر الثانوية الأزهرية: «نفسي أحصل على منحة للجامعة الأمريكية» (فيديو)

أول مكرر الثانوية الأزهرية: «نفسي أحصل على منحة للجامعة الأمريكية» (فيديو)

فريد : اسواق المال منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج للمستثمرين

فريد : اسواق المال منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج للمستثمرين

أول الثانوية الأزهرية بالدقهلية: «كتبت على جدران غرفتي 100%.. وربنا حقق لي حلمي» (فيديو)

أول الثانوية الأزهرية بالدقهلية: «كتبت على جدران غرفتي 100%.. وربنا حقق لي حلمي» (فيديو)