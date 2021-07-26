لقاء الخميسي ترد على سيدة هاجمت غير المحجبات: «لو مش عاجبك الصور غضي بصرك»

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خرجت الفنانة لقاء الخميسي عن صمتها، لترد على إحدي السيدات، بنشرها صورة تهاجم فيها السيدات غير محجبات، وهو مادفع الفنانة لمهاجمتها.

ونشرت السيدة صورة لسيدات غير محجاب عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، وعلقت عليها قائلة :«لو عيل من عيالي فكر يقولي هتجوز واحدة بشعرها أو مطلقة أو مدخنة هامسح بيه الأرض، كفاية الستات والأمهات اللي بشوفهم يوميا زي الصورة دي وبتخض على مستقبل بناتهم اللي أكيد هيقلدوهم، معرفش ليه بتكرهوا الحجاب كدة؟».

وردت لقاء الخميسي عليها عبر خاصية «الأستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلة :«يا أستاذة هالة، يومك جميل إن شاء الله.. للأسف الشديد أنا سمحت لنفسي أخد البوست بتاع حضرتك من غير استئذان ودا مش صح، بس عشان أقول لحضرتك كلمتين ياريت تقريهم كويس».

وأضاقت لقاء: «مش من حقك حضرتك تاخدي صور ناس وتحطيها عند حضرتك، وتذميهم وتدخلي في اختياراتهم لحياتهم، ومش من حقك أصلا تختاري لولادك لأن ليهم الحق في الاختيار، ومش من حقك تحكمي على أخلاق الناس وحياتهم، لإنك مش واصي ولا ولي، فياريت حضرتك تخليكي في نفسك، وتطوري من نفسك وتغضي البصر لو مش عاجبك الصور».

وتابعت الخميسي :«دعي الخلق للخالق، كل حي أدرى بحياته واختياراته وعليكِ احترامه والتزام الصمت شكرًا ويوم سعيد».