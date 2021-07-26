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الرئيس التونسي يعطل العمل في الإدارات المركزية والمصالح الخارجية

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الرئيس التونسي يعطل العمل في الإدارات المركزية والمصالح الخارجية الرئيس التونسي يعطل العمل في الإدارات المركزية والمصالح الخارجية
لا يشمل القرار قوات الأمن الداخلي والعسكريين

الرئيس التونسي يعطل العمل في الإدارات المركزية والمصالح الخارجية

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم (الاثنين) أن الرئيس قيس سعيد أصدر قرارًا بتعليق العمل في الإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين ابتداءً من غدٍ مع إمكانية تمديد القرار.

وأوضحت الرئاسة في بيان نشرته على "فيسبوك" أن القرار لا يشمل أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة، وفقًا لـ"رويترز".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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