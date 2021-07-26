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بدعم من زوجته.. فايلر يقترب من تدريب سويسرا

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بدعم من زوجته.. فايلر يقترب من تدريب سويسرا بدعم من زوجته.. فايلر يقترب من تدريب سويسرا

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أصبح رينيه فايلر على رأس المرشحين لتولي قيادة منتخب سويسرا خلال الفترة القادمة خلفاً للمدير الفني المستقيل فلاديمير بيتكوفيتش.

وقدم بيتكوفيتش أداءً جيداً في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 قبل أن يودع المنافسة القارية من الدور ربع النهائي على يد الإسباني بصعوبة.

ويعتبر هذا العرض مناسباً لصاحب الـ47 عاماً من الناحية الأسرية حيث يفضل عدم مغادرة بلاده في الوقت الحالي وهو السبب الذي أوقف رحلته مع الأهلي.

ويحظى فايلر بقبول عند عدد من أعضاء الاتحاد السويسري خاصة بعد النتائج الرائعة التي قدمها رفقة الأهلي المصري نورمبرج الألماني وأندرلخت البلجيكي، وذلك بحسب صحيفة بليك.

فايلر وموسيماني

وكان اخر محطات فايلر التدريبية هو العمل كمديراً فنياً لفريق الأهلي وتمكن من تحقيق لقب الدوري المصري والسوبر المحلي بالإضافة إلى بلوغ الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقررت إدارة الأحمر الاستعانة بالمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني من أجل اكمال المهمة القارية والتي نجح في التتويج بها بعد الفوز على قبل أن يحرز اللقب مجدداً على حساب كايزر تشيفز.

المصرى اليوم

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