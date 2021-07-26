محافظ قنا يبحث آلية إنشاء وحدة بيوجاز من مخلفات مزرعة الأبقار بالمعنا

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التقى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مع وفد مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابع لوزارة البيئة، لبحث آلية إنشاء وحدة بيوجاز كمصدر مستدام للطاقة، من السماد العضوي الناتج من مخلفات محطة الألبان التابعة لمشروعات الأمن الغذائي بالمعنا.

وأكد محافظ قنا أهمية إقامة مثل هذه المشروعات على أرض المحافظة تماشيا مع رؤية الدولة المصرية الحديثة، التي تهدف إلى التنوع والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مما يساهم في الحفاظ على الثروات القومية، والحفاظ على البيئة.

محافظ قنا يلتقى وفد وزارة البيئة

وأضاف أن مشروع البيوجاز يقوم على الاستفادة من مخلفات الحيوانات وإعادة إنتاج السماد عضوي والغاز الحيوي لاستخدامه في الأغراض المنزلية من خلال مصادر الطاقة المتجددة عن طريق التخلص الآمن من المخلفات، وإنتاج سماد عضوي غني بالعناصر التي تحسن خواص التربة.

محافظ قنا يلتقى وفد وزارة البيئة

واستعرض وفد مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة دراسة جدوى موجزة لتصميم وإنشاء محطة لإنتاج الغاز الحيوي بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا، والتي تضمنت إقامة المحطة على مساحة 2400 م 2 بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 7 مليون و700 ألف جنيه ومن المتوقع ان ينتج 450 م 3/ يوم من الغاز الحيوي و1012.5 كيلو وات/ يوم من الكهرباء و21 م3/ يوم من السماد العضوي.

فى سياق متصل، أجرى «الداودي» ووفد المؤسسة المرافق زيارة تفقدية لمعاينة موقع إنشاء محطات الغاز الحيوي كبيرة الحجم في مزرعة إنتاج الألبان التابعة للمحافظة، والتي تعتمد على التخمر اللاهوائي للمخلفات الصلبة والسائلة لمعالجة مخلفات الصرف الصحي، ومخلفات المزرعة النباتية والحيوانية بطريقة اقتصادية وآمنه صحيا لحماية البيئة من التلوث مع انتاج غاز الميثان كمصدر جديد ومتجدد للطاقة، بالإضافة إلى إنتاج سماد عضوي نظيف وآمن على البيئة، وغير ضار في استخدامه أثناء تسميد المحاصيل.