أخبار عاجلة

تسجيل صوت التنفس والسعال لتحسين تكنولوجيا الكشف عن كورونا -
عائلات أجنبية تزور مهرجان ولي العهد للهجن -
أول الثانوية الأزهرية بالدقهلية: «كتبت على جدران غرفتي 100%.. وربنا حقق لي حلمي» (فيديو) -
«عطية» يعلن المخصصات المنصرفة لنقابات المحامين الفرعية منذ توليه -
نقيب المحامين يقرر إطلاق مجلة «المحاماة والتكنولوجيا» خلال شهر -
«زراعة الشيوخ» : الدولة تنفق أكثر من 50 مليار جنيه على دعم الخبز يستفيد منه 72 مليون -
لأول مرة.. تطبيق نظام التنسيق الإلكتروني الموحد للالتحاق بالجامعات الخاصة (التفاصيل) -
تجاهل الاعتذار عن جرائم الحرب العالمية الثانية.. زعيم اليابان يحتفل بالذكرى 76 على الهزيمة -
"22158".. إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا -
لدينا نوعين فقط من المياه المعدنية والباقى مياه معبأة ???? تصريحات صادمة لنائب وزير الصحة السابق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

التعليم تعلن خطوات التقدم لمدارس «stem» و«المتفوقين بعين شمس»

Print
التعليم تعلن خطوات التقدم لمدارس «stem» و«المتفوقين بعين شمس» التعليم تعلن خطوات التقدم لمدارس «stem» و«المتفوقين بعين شمس»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء أمور الطلاب الراغبين في التقدم لمدارس المتفوقين (stem) ومدرسة المتفوقين بعين شمس – الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم على موقع الوزارة وتم حفظ بياناتهم اتباع الخطوات عبر هذا الرابط.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للفئات التي لم يتح لها التسجيل الإلكتروني ومستوفين لشروط القبول بهذه المدارس التقدم يدويًا بأوراقهم إلى الإدارة العامة للامتحانات في موعد أقصاه 2021/8/3 وهي الفئات المذكورة عبر الرابط الإلكترونى.

وأعلنت الوزارة أنه لن يسمح للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني ولم يستوفوا أوراقهم فى قسم شؤون الطلبة بالإدارات التعليمية بأداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين، كما يتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد ومكان عقد الاختبار من خلال الموقع الرسمي للوزارة للطلاب الذين تقدموا فعليًا بأوراقهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«عطية» يدعو المحامين لوضع «وثيقة شرف مهني نقابي إلكتروني»

«عطية» يدعو المحامين لوضع «وثيقة شرف مهني نقابي إلكتروني»

أول مكرر الثانوية الأزهرية: «نفسي أحصل على منحة للجامعة الأمريكية» (فيديو)

أول مكرر الثانوية الأزهرية: «نفسي أحصل على منحة للجامعة الأمريكية» (فيديو)

فريد : اسواق المال منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج للمستثمرين

فريد : اسواق المال منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج للمستثمرين

أول الثانوية الأزهرية بالدقهلية: «كتبت على جدران غرفتي 100%.. وربنا حقق لي حلمي» (فيديو)

أول الثانوية الأزهرية بالدقهلية: «كتبت على جدران غرفتي 100%.. وربنا حقق لي حلمي» (فيديو)