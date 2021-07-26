شاهد صور حفل زفاف حمدي فتحي لاعب الأهلي

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شارك حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى لحفل زفافه.

وكان حمدي قد غاب عن مواجهة فريقه أمام الانتاج الحربي أمس، في إطار المواجهات المؤجلة من الجولة 23 والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويقدم حمدي فتحي موسماً رائعاً وتمكن من المساهمة في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا والسوبر القاري بالإضافة إلى التواجد أساسياً في تشكيل المنتخب المصري.

حفل زفاف حمدي فتحي

حفل زفاف حمدي فتحي

حفل زفاف حمدي فتحي

حفل زفاف حمدي فتحي

حفل زفاف حمدي فتحي