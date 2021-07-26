البعض حوّل الثورة إلى غنيمة.. رئيس تونس: صبري نفد وحذرت كثيرا.. وقراراتي ليست انقلابا

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استنكر الرئيس التونسي قيس سعيد، وصف إجراءاته الاستثنائية التي اتخذها أمس بـ«الانقلاب»، مؤكدا أنها متسقة مع الدستور التونسي.

وبحسب تصريحات للرئيس التونسي، أكد أن القرارات التي اتخذها، كانت تنفيذا لنص الدستور وليس انقلابا.

تصريحات سعيد جاءت خلال لقائه، مع كل من نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وسمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وإبراهيم بودربالة، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين، وعبدالمجيد الزار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وراضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، ونائلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

وقال سعيد إن صبره قد نفد لأنه حذر مرارا وتكرارا، مؤكدا أنه كان قادرا على تكليف أي شخص لتشكيل الحكومة، لكنه كان يعرف أنه لن يحظى بالأغلبية، فآثر الصبر ليعطي الفرصة لمؤسسات الدولة.

وقال: «هناك من حوّل الثورة إلى غنيمة وعمد إلى السطو على إرادة الشعب، وأدعو الجميع إلى التزام الهدوء وعدم الانجرار وراء الاستفزازات والشائعات، فأنا لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، ويجب تطبيق القانون على الجميع».