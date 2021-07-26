محافظ الإسماعيلية يستعرض موقف مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

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عقد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الاثنين، اجتماعا لمتابعة كل التنسيقات الخاصة للبدء في أعمال البنية التحتية للقرى المدرجة ضمن خطة التطوير، للوقوف علي الوضع الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، طبقا لأولويات العمل بالمرافق وإزالة كل المعوقات التي قد تطرأ أثناء سير العمل.

وتم بالفعل البدء في 90% من المواقع بنسبة تتجاوز 82% من عدد المشروعات المقرر تنفيذها ضمن المبادرة، مؤكدا أنه تم بالفعل الانتهاء من بعض المشروعات في مجال المياه و الصرف الصحي.

و أشار المحافظ إلي انتهاء الدراسات الخاصة بإنشاء 7 كباري علي ترع القنطرة شرق و بدء العمل فيها إعتبارا من الأسبوع القادم

جاء ذلك استكمالا لسلسلة الإجتماعات والبيانات التي تعقدها المحافظة لمبادرة «حياة كريمة»، وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لسرعة البدء فى مشروع تطوير الريف المصرى وتطوير البنية التحتية لـ 16 قرية بالقنطرة شرق ضمن 1500 قرية على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى.