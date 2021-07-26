أخبار عاجلة

تسجيل صوت التنفس والسعال لتحسين تكنولوجيا الكشف عن كورونا -
عائلات أجنبية تزور مهرجان ولي العهد للهجن -
أول الثانوية الأزهرية بالدقهلية: «كتبت على جدران غرفتي 100%.. وربنا حقق لي حلمي» (فيديو) -
«عطية» يعلن المخصصات المنصرفة لنقابات المحامين الفرعية منذ توليه -
نقيب المحامين يقرر إطلاق مجلة «المحاماة والتكنولوجيا» خلال شهر -
«زراعة الشيوخ» : الدولة تنفق أكثر من 50 مليار جنيه على دعم الخبز يستفيد منه 72 مليون -
لأول مرة.. تطبيق نظام التنسيق الإلكتروني الموحد للالتحاق بالجامعات الخاصة (التفاصيل) -
تجاهل الاعتذار عن جرائم الحرب العالمية الثانية.. زعيم اليابان يحتفل بالذكرى 76 على الهزيمة -
"22158".. إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا -
لدينا نوعين فقط من المياه المعدنية والباقى مياه معبأة ???? تصريحات صادمة لنائب وزير الصحة السابق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ الإسماعيلية يستعرض موقف مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

Print
محافظ الإسماعيلية يستعرض موقف مشروعات مبادرة «حياة كريمة» محافظ الإسماعيلية يستعرض موقف مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الاثنين، اجتماعا لمتابعة كل التنسيقات الخاصة للبدء في أعمال البنية التحتية للقرى المدرجة ضمن خطة التطوير، للوقوف علي الوضع الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، طبقا لأولويات العمل بالمرافق وإزالة كل المعوقات التي قد تطرأ أثناء سير العمل.

وتم بالفعل البدء في 90% من المواقع بنسبة تتجاوز 82% من عدد المشروعات المقرر تنفيذها ضمن المبادرة، مؤكدا أنه تم بالفعل الانتهاء من بعض المشروعات في مجال المياه و الصرف الصحي.

و أشار المحافظ إلي انتهاء الدراسات الخاصة بإنشاء 7 كباري علي ترع القنطرة شرق و بدء العمل فيها إعتبارا من الأسبوع القادم

جاء ذلك استكمالا لسلسلة الإجتماعات والبيانات التي تعقدها المحافظة لمبادرة «حياة كريمة»، وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لسرعة البدء فى مشروع تطوير الريف المصرى وتطوير البنية التحتية لـ 16 قرية بالقنطرة شرق ضمن 1500 قرية على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أول الثانوية الأزهرية بالدقهلية: «كتبت على جدران غرفتي 100%.. وربنا حقق لي حلمي» (فيديو)

أول الثانوية الأزهرية بالدقهلية: «كتبت على جدران غرفتي 100%.. وربنا حقق لي حلمي» (فيديو)

«عطية» يعلن المخصصات المنصرفة لنقابات المحامين الفرعية منذ توليه

«عطية» يعلن المخصصات المنصرفة لنقابات المحامين الفرعية منذ توليه

نقيب المحامين يقرر إطلاق مجلة «المحاماة والتكنولوجيا» خلال شهر

نقيب المحامين يقرر إطلاق مجلة «المحاماة والتكنولوجيا» خلال شهر

«زراعة الشيوخ» : الدولة تنفق أكثر من 50 مليار جنيه على دعم الخبز يستفيد منه 72 مليون

«زراعة الشيوخ» : الدولة تنفق أكثر من 50 مليار جنيه على دعم الخبز يستفيد منه 72 مليون