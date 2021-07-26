محافظ قنا يكرم عددا من الطلاب المتفوقين بدور الرعاية الاجتماعية

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كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاثنين، عددا من الطلاب المتفوقين علميا بالصف الابتدائي والإعدادي والمقيمين بعدد من دور الرعاية.

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب المتفوقين مشيدًا بدور مسؤولي دور الرعاية في توفير المناخ المناسب للطلاب الذي أتاح لهم تحقيق هذه النتيجة المتميزة، مؤكدا حرص المحافظة على تكريم المتفوقين من أبنائها الطلاب، لتحفيزهم على مواصلة مسيرتهم العلمية وتشجيعا للطلاب الآخرين أن يحذوا حذوهم، داعيًا جميع طلاب الدار بكل المراحل التعليمية إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل النبوغ والتفوق الدراسي.

محافظ قنا يكرم عدد من الطلاب

كما منح الداودي الطلاب المتفوقين شهادات تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لجهودهم، كما وجه الشكر للقيادات التعليمية بالمحافظة على جهودهم للنهوض بالمنظومة التعليمية، وشمل تكريم المحافظ الطالبة سارة عطية بالصف الثالث الإعدادي والمقيمة بدار السيدة العذراء التابعة لجمعية الشابات القبطية الأرثوذوكسية بقنا والحاصلة على مجموع 265 درجة، والطالبين كيرلس شحاتة وشنودة سعيد بالصف السادس الابتدائي، حيث حصل الأول على الدرجة النهائية بمجموع 300 درجة، والثاني على مجموع 277.5 درجة، ويقيما بدار ماري مرقص التابعة للجمعية الخيرية الارثوذكسية بقنا .

محافظ قنا يكرم عدد من الطلاب