أخبار عاجلة

تسجيل صوت التنفس والسعال لتحسين تكنولوجيا الكشف عن كورونا -
عائلات أجنبية تزور مهرجان ولي العهد للهجن -
أول الثانوية الأزهرية بالدقهلية: «كتبت على جدران غرفتي 100%.. وربنا حقق لي حلمي» (فيديو) -
«عطية» يعلن المخصصات المنصرفة لنقابات المحامين الفرعية منذ توليه -
نقيب المحامين يقرر إطلاق مجلة «المحاماة والتكنولوجيا» خلال شهر -
«زراعة الشيوخ» : الدولة تنفق أكثر من 50 مليار جنيه على دعم الخبز يستفيد منه 72 مليون -
لأول مرة.. تطبيق نظام التنسيق الإلكتروني الموحد للالتحاق بالجامعات الخاصة (التفاصيل) -
تجاهل الاعتذار عن جرائم الحرب العالمية الثانية.. زعيم اليابان يحتفل بالذكرى 76 على الهزيمة -
"22158".. إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا -
لدينا نوعين فقط من المياه المعدنية والباقى مياه معبأة ???? تصريحات صادمة لنائب وزير الصحة السابق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ قنا يكرم عددا من الطلاب المتفوقين بدور الرعاية الاجتماعية

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاثنين، عددا من الطلاب المتفوقين علميا بالصف الابتدائي والإعدادي والمقيمين بعدد من دور الرعاية.

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب المتفوقين مشيدًا بدور مسؤولي دور الرعاية في توفير المناخ المناسب للطلاب الذي أتاح لهم تحقيق هذه النتيجة المتميزة، مؤكدا حرص المحافظة على تكريم المتفوقين من أبنائها الطلاب، لتحفيزهم على مواصلة مسيرتهم العلمية وتشجيعا للطلاب الآخرين أن يحذوا حذوهم، داعيًا جميع طلاب الدار بكل المراحل التعليمية إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل النبوغ والتفوق الدراسي.

محافظ قنا يكرم عدد من الطلاب

كما منح الداودي الطلاب المتفوقين شهادات تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لجهودهم، كما وجه الشكر للقيادات التعليمية بالمحافظة على جهودهم للنهوض بالمنظومة التعليمية، وشمل تكريم المحافظ الطالبة سارة عطية بالصف الثالث الإعدادي والمقيمة بدار السيدة العذراء التابعة لجمعية الشابات القبطية الأرثوذوكسية بقنا والحاصلة على مجموع 265 درجة، والطالبين كيرلس شحاتة وشنودة سعيد بالصف السادس الابتدائي، حيث حصل الأول على الدرجة النهائية بمجموع 300 درجة، والثاني على مجموع 277.5 درجة، ويقيما بدار ماري مرقص التابعة للجمعية الخيرية الارثوذكسية بقنا .

محافظ قنا يكرم عدد من الطلاب
محافظ قنا يكرم عدد من الطلاب

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أول الثانوية الأزهرية بالدقهلية: «كتبت على جدران غرفتي 100%.. وربنا حقق لي حلمي» (فيديو)

أول الثانوية الأزهرية بالدقهلية: «كتبت على جدران غرفتي 100%.. وربنا حقق لي حلمي» (فيديو)

«عطية» يعلن المخصصات المنصرفة لنقابات المحامين الفرعية منذ توليه

«عطية» يعلن المخصصات المنصرفة لنقابات المحامين الفرعية منذ توليه

نقيب المحامين يقرر إطلاق مجلة «المحاماة والتكنولوجيا» خلال شهر

نقيب المحامين يقرر إطلاق مجلة «المحاماة والتكنولوجيا» خلال شهر

«زراعة الشيوخ» : الدولة تنفق أكثر من 50 مليار جنيه على دعم الخبز يستفيد منه 72 مليون

«زراعة الشيوخ» : الدولة تنفق أكثر من 50 مليار جنيه على دعم الخبز يستفيد منه 72 مليون