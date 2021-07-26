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محافظ بورسعيد: انتظام سير العمل بالميناء البري الجديد

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محافظ بورسعيد: انتظام سير العمل بالميناء البري الجديد محافظ بورسعيد: انتظام سير العمل بالميناء البري الجديد

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الاثنين، انتظام سير العمل داخل الميناء البري الجديد بحي الضواحي، بعد أن تم تشغيله تجريبيا ونقل وسائل النقل الجماعى وعربات الأجر بين المحافظات إلى الميناء البرى، حيث تابع المحافظ تقديم الخدمات للمواطنين بالميناء البرى، مشددا على تقديم خدمة مميزة تليق بمستوى تنفيذ الميناء البرى، والذى صمم على أعلى مستوى كونه يمثل واجهة بورسعيد أمام زائريها .

وأوضح المحافظ أن الفترة القادمة ستشهد نقل موقف دمياط إلى الميناء البرى الجديد، لافتا أن الموقف الجديد بحى الضواحى سيشمل جميع وسائل النقل الداخلى بين المحافظات، حيث تم تنفيذ الميناء بسعة كبيرة تشمل جميع وسائل النقل بين المحافظات ويوفر خدمات شركات (السوبر جيت، وشرق وغرب الدلتا وجوباص، وسيارات الأجرة بين المحافظات).

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة رصدت آراء المواطنين حول الميناء البرى الجديد، حيث حقق الميناء البرى الجديد إشادة واسعة من جموع المواطنين المسافرين عبر الميناء، وأعربو عن فخرهم بتصميم الموقف الجديد والذى يحقق الانسابية وسهولة الحركة، كما يوفر معايير السلامة والأمان، وأكدوا أن الموقف الجديد يتمتع بمساحات مناسبة للمواطنين ووسائل النقل الجماعى وهو مالم يتحقق في الموقف القديم، كما أكدو أن الميناء البرى واجهة حضارية مميزة لبورسعيد أمام زائريها من المحافظات الأخرى.

المصرى اليوم

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