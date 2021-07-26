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محافظ قنا يتفقد مشروع التطوير العمراني الجديد بعاصمة المحافظة

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محافظ قنا يتفقد مشروع التطوير العمراني الجديد بعاصمة المحافظة محافظ قنا يتفقد مشروع التطوير العمراني الجديد بعاصمة المحافظة

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أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاثنين، زيارة تفقدية لمشروع التطوير العمراني الجديد بمدينة قنا لمتابعة الأعمال الانشائية والبنية التحتية بعمارات الاسكان الاجتماعي ومجمع الخدمات الجديد ضمن المبادرة الرئاسية، لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتي تستهدف توفير سكن لائق لجميع الفئات، خاصة سكان المناطق العشوائية، فضلا عن توفير مزيد من فرص العمل للشباب، مع تطوير البيئة المعيشية لسكان تلك المناطق، رافقه المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة .

وأوضح محافظ قنا أن المشروع يقام على مساحة 67 فدانًا خلف مركز الأورام بقنا، ويضم 99 عمارة سكنية بواقع 7128 وحدة إسكان اجتماعي، بتكلفة مالية تقدر بحوالى 5 مليار جنيه، ويستوعب 35 ألف نسمة من سكان المدينة، ويقوم على تنفيذه الهيئة الهندسيه للقوات المسلحة.

وأضاف أن المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، بإقامة مشروعات عمرانية جديدة في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، على غرار حي الأسمرات؛ لنقل المواطنين المقيمين في المناطق العشوائية إلى السكن بها، ومن ثم البدء في تطوير تلك المناطق، مشيرا إلى المجتمع العمراني الجديد سيضم مناطق للخدمات والترفيه ومناطق تجارية، إضافة إلى مسطحات خضراء، ليكون إضافة جديدة لمدينة قنا، واستمراراً لتجارب الدولة الناجحة خلال السنوات الأخيرة في هذا الإطار.

ووجه «الداودي» بسرعة التنفيذ وفقا للجدول الزمنى المحدد للمشروع، وتيسير كافة الإجراءات اللازمة للشركات المنفذة لضمان استمرار تنفيذ أعمال البنية التحتية والإنشائية .

المصرى اليوم

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