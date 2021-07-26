محافـظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لخطة رصف طرق محلية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الإثنين، اجتماعاً لمناقشة الموقف الحالي لتنفيذ خطة رصف الطرق بنطاق المحافظة والمنفذة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري وذلك في ضوء الوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة آخر الأعمال والمستجدات على أرض الواقع.

وأكد محافظ المنوفية أنه يتابع بنفسه ميدانيا كل أعمال مشروعات رصف الطرق، وذلك في إطار سعيه لتطوير ورفع كفاء الطرق بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

حيث تم استعراض الموقف التنفيذى ونسب التنفيذ لمشروعات الرصف بمراكز قويسنا وتلا وحى غرب شبين الكوم، ووجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية بضرورة نهو الأعمال للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المقررة مع الالتزام بكافة الإشتراطات الفنية لأعمال الرصف، كما تم مناقشة مشروعات الخطة العاجلة ومنها، إعادة رصف طريق مليج- ميت فارس بطول 3.5 كم وطريق 4 من منشأة عصام /منشأة بخاتى بطول 2 كم ورصف طريق 176 المرصوف من سرس الليان – تلوانة إلى الطريق الإقليمى بطول 7كم، وكذا إعادة رصف طريق 840 المرصوف من ميت خلف –شبرا خلفون بطول 6.50 كم على مرحلتين، بالإضافة إلى رصف طريق إمتداد حضانة الفاروق بطول 3كم، وخلال الإجتماع وجه المحافظ مدير مديرية الطرق بإعداد تقرير شامل لخطة أعمال رد الشئ لأصله.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية على أنه منذ توليه حقيبة المحافظة حرص على تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بمختلف القطاعات الحيوية ومن أهمها قطاع الطرق لتحقيق تنمية مستدامة وحتى يشعر المواطن المنوفى بما يتم إنجازه على أرض الواقع.