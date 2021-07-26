أخبار عاجلة

تسجيل صوت التنفس والسعال لتحسين تكنولوجيا الكشف عن كورونا -
عائلات أجنبية تزور مهرجان ولي العهد للهجن -
أول الثانوية الأزهرية بالدقهلية: «كتبت على جدران غرفتي 100%.. وربنا حقق لي حلمي» (فيديو) -
«عطية» يعلن المخصصات المنصرفة لنقابات المحامين الفرعية منذ توليه -
نقيب المحامين يقرر إطلاق مجلة «المحاماة والتكنولوجيا» خلال شهر -
«زراعة الشيوخ» : الدولة تنفق أكثر من 50 مليار جنيه على دعم الخبز يستفيد منه 72 مليون -
لأول مرة.. تطبيق نظام التنسيق الإلكتروني الموحد للالتحاق بالجامعات الخاصة (التفاصيل) -
تجاهل الاعتذار عن جرائم الحرب العالمية الثانية.. زعيم اليابان يحتفل بالذكرى 76 على الهزيمة -
"22158".. إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا -
لدينا نوعين فقط من المياه المعدنية والباقى مياه معبأة ???? تصريحات صادمة لنائب وزير الصحة السابق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

انتهاء تطوير مدرسة أبوعبيدة بن الجراح بمطروح بتكلفة 4.9 مليون جنيه ضمن «حياة كريمة»

Print
انتهاء تطوير مدرسة أبوعبيدة بن الجراح بمطروح بتكلفة 4.9 مليون جنيه ضمن «حياة كريمة» انتهاء تطوير مدرسة أبوعبيدة بن الجراح بمطروح بتكلفة 4.9 مليون جنيه ضمن «حياة كريمة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على الانتهاء من أعمال توسعة وتطوير مدرسة ابو عبيده بن الجراح تعليم اساسي بعدد ٩ فصول وبتكلفة ٤،٩ مليون جنيه بقرية سيدنا هود بالحمام ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة تنفيذ هيئة الابنية التعليمية بمطروح

وكان المهندس حسين السنينى، مدير تنمية القرية والمنسق العام لأعمال مبادرة حياة كريمة بمحافظة مطروح قد اوضح أنه تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى للمبادرة،.

والتى تم فيها رفع كفاءة حوالى 134 منزلا خاصة بالأسر الأكثر احتياجاً بقرى بهي الدين في واحة سيوة 38 منزلا، وقرية سيدنا هود في مركز الحمام 18 منزلاً، وزاوية العوامة 29 منزلاً، وسيدي شبب بمركز الضبعة 30 منزلاً، وقرية أبو مزهود بمركز سيدي براني 19 منزلا،

كما شملت مشروعات المبادرة، في هذه القرى تنفيذ أعمال الصرف الصحي وأعمال الكهرباء والإنارة، وإنشاء ورفع كفاءة الوحدات الصحية والمدارس والطرق ومراكز الشباب والملاعب إضافة للعديد من المرافق والخدمات بالقرى، مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وحفر الآبار وإنشاء خزانات لتجميع مياه الأمطار وغيرها.

وأضاف "السنينى" بأنه قد «»بدأ العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" في 6 قرى بمحافظة مطروح، وهي السلام بمركز الحمام وفوكه بمركز الضبعة، والمراقى في واحة سيوة، وشماس في مركز سيدي براني وقريتي حلازين وكشوك عميرة في مركز مرسى مطروح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أول الثانوية الأزهرية بالدقهلية: «كتبت على جدران غرفتي 100%.. وربنا حقق لي حلمي» (فيديو)

أول الثانوية الأزهرية بالدقهلية: «كتبت على جدران غرفتي 100%.. وربنا حقق لي حلمي» (فيديو)

«عطية» يعلن المخصصات المنصرفة لنقابات المحامين الفرعية منذ توليه

«عطية» يعلن المخصصات المنصرفة لنقابات المحامين الفرعية منذ توليه

نقيب المحامين يقرر إطلاق مجلة «المحاماة والتكنولوجيا» خلال شهر

نقيب المحامين يقرر إطلاق مجلة «المحاماة والتكنولوجيا» خلال شهر

«زراعة الشيوخ» : الدولة تنفق أكثر من 50 مليار جنيه على دعم الخبز يستفيد منه 72 مليون

«زراعة الشيوخ» : الدولة تنفق أكثر من 50 مليار جنيه على دعم الخبز يستفيد منه 72 مليون