انتهاء تطوير مدرسة أبوعبيدة بن الجراح بمطروح بتكلفة 4.9 مليون جنيه ضمن «حياة كريمة»

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أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على الانتهاء من أعمال توسعة وتطوير مدرسة ابو عبيده بن الجراح تعليم اساسي بعدد ٩ فصول وبتكلفة ٤،٩ مليون جنيه بقرية سيدنا هود بالحمام ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة تنفيذ هيئة الابنية التعليمية بمطروح

وكان المهندس حسين السنينى، مدير تنمية القرية والمنسق العام لأعمال مبادرة حياة كريمة بمحافظة مطروح قد اوضح أنه تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى للمبادرة،.

والتى تم فيها رفع كفاءة حوالى 134 منزلا خاصة بالأسر الأكثر احتياجاً بقرى بهي الدين في واحة سيوة 38 منزلا، وقرية سيدنا هود في مركز الحمام 18 منزلاً، وزاوية العوامة 29 منزلاً، وسيدي شبب بمركز الضبعة 30 منزلاً، وقرية أبو مزهود بمركز سيدي براني 19 منزلا،

كما شملت مشروعات المبادرة، في هذه القرى تنفيذ أعمال الصرف الصحي وأعمال الكهرباء والإنارة، وإنشاء ورفع كفاءة الوحدات الصحية والمدارس والطرق ومراكز الشباب والملاعب إضافة للعديد من المرافق والخدمات بالقرى، مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وحفر الآبار وإنشاء خزانات لتجميع مياه الأمطار وغيرها.

وأضاف "السنينى" بأنه قد «»بدأ العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" في 6 قرى بمحافظة مطروح، وهي السلام بمركز الحمام وفوكه بمركز الضبعة، والمراقى في واحة سيوة، وشماس في مركز سيدي براني وقريتي حلازين وكشوك عميرة في مركز مرسى مطروح.