بموكب زهور على الكورنيش.. الشريف يطلق فاعليات العيد القومي الـ69 للإسكندرية

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أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح الاثنين، فاعليات احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ69، وذلك في موكب مهيب علي طول الكورنيش من المنتزة وحتي رأس التين، ضم جميع الجهات والقيادات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وهنأ الشريف شعب الإسكندرية وشعب مصر العظيم باحتفالات العيد القومي ال69 لمحافظة الإسكندرية والتي تتوافق مع احتفالات ثورة 23 يوليو.

وأكد أن العيد القومي للمحافظة من أهم وأقوى المناسبات الخاصة بمدينة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر عروس البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح الشريف أن المحافظة كانت حريصة علي إقامة العديد من الفاعليات لإسعاد شعب الإسكندرية وزائريها، مشيراً إلى أن الاحتفالات ستستمر علي مدار ثلاث أيام. وأكد علي ضرورة الإلتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.

وقدم الشريف الشكر لجميع الجهات والأجهزة التي شاركت في تنظيم احتفالات العيد القومي. مشيداً بجهودهم في إخراج الاحتفالات بهذا الشكل المشرف الذي يليق بالإسكندرية.

وأضاف أن الفاعليات شملت إنطلاق مواكب عربات الزهور علي طول الكورنيش، وتقديم عروض عسكرية متنوعة، وعروض ثقافية واستعراضية وفنية، وإنطلاق قوافل متكاملة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، والوقوف في عدة محطات لتوزيع الهدايا علي الأطفال.

وتواجد المحافظ وسط المواطنين بعدة محطات علي طول الكورنيش شملت شاطيء المندرة المجاني، ومنطقة بئر مسعود ومنطقة لوران، والجندي المجهول بالمنشية، وهنأ المواطنين بعيد الإسكندرية القومي. كما رحب بجميع المصطافين.

شهد الاحتفالات؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالإسكندرية، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وم. أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ورؤساء الأحياء، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.