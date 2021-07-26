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أعرب الكابتن أحمد سلطان، عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو، عن سعادته بإحراز مصر ميداليتين اليوم باسم هداية ملاك وسيف عيسى.

وقال سلطان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «هداية ملاك وسيف عيسى تعرضا لضغوط قوية قبل المنافسة اليوم لإحساسهما بالمسؤولية».

وأكد أن بعثة التايكوندو قدمت أداء مشرفا خلال الأولمبياد، مشيرا إلى أن 4 لاعبين شاركوا بالمنافسات، ليحصد اثنان منهما ميداليتين.

وأوضح سلطان أنه من المقرر عودة بعثة التايكوندو بعد غد الأربعاء، لافتا أن اللائحة تنص على حصول كل لاعب أحرز البرونزية على ما يقرب من 200 ألف جنيه.