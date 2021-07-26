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انطلاق امتحان مادة التاريخ لطلاب أزهر شمال سيناء

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انطلاق امتحان مادة التاريخ لطلاب أزهر شمال سيناء انطلاق امتحان مادة التاريخ لطلاب أزهر شمال سيناء

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انطلق امتحان مادة التاريخ للقسم الأدبي بالثانوية الأزهرية بشمال سيناء، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة المستجد.

وقال الشيخ محسن أبوالقاسم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية ، أنه يؤدي الامتحان عدد 365 طالبًا وطالبة في 8 لجان للامتحانات بالمحافظة موزعة على مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء.

وأشار أبو القاسم إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، إذ يتم تطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات والكشف الحراري على الطلاب قبل دخول اللجان.

المصرى اليوم

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