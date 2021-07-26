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مقطع دفع الطفل لمجرى السيل.. "العنف الأسري" يتجاوب مع إحدى المواطنات

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مقطع دفع الطفل لمجرى السيل.. "العنف الأسري" يتجاوب مع إحدى المواطنات مقطع دفع الطفل لمجرى السيل.. "العنف الأسري" يتجاوب مع إحدى المواطنات
المركز: نحن موجودون لخدمتكم نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة

مقطع دفع الطفل لمجرى السيل..

تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري مع تغريدة إحدى المواطنات، مطالباً إياها بالتواصل لخدمتها.

وقامت صاحبة الحساب بإرسال مقطع يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بدفع طفل في مجرى السيول، وبعد سقوط الطفل قام شخص آخر بإخراجه دون تعرُّضه لأذى.

وردّ مركز تلقي بلاغات العنف الأسري على الفيديو بالقول: "‏‎أختي الكريمة، نحن موجودون لخدمتكم، نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك".

يُذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري ‏يتلقى جميع بلاغات العنف الأسري على مدار الساعة من خلال مركز الاتصال 1919 أو حساب المركز في تويتر‎ @HRSD_1919 ‏ويستقبل حالات العنف الجسدي، النفسي، الجنسي، اللفظي، الإهمال، كما يقدم الاستشارات للمتصلين عبر الرقم المجاني 1919.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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