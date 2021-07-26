«زي النهارده».. وفاة توفيق الحكيم 26 يوليو 1987

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كتب توفيق الحكيم القصة والرواية والمسرحية، ويظل رائداً في المسرح، وكانت مسرحيته «أهل الكهف» في 1933 محطة ميلاد جيدة في المسرح العربى، وبداية لنشوء تيار مسرحى عرف بالمسرح الذهنى، يظل توفيق الحكيم رائدا مسرحيا بعد عقود عاشها المسرح المصرى على الترجمة وكانت مسرحيته«أهل الكهف» في ١٩٣٣محطة ميلاد جيدة في المسرح العربى،وبداية لنشوء تيار المسرح الذهنى،كما كتب الرواية ومنها يوميات نائب في الأرياف و«عصفور من الشرق»، وكانت «عودة الروح» قد مثلت مصدر إلهام للرئيس عبدالناصرقبل ثورة يوليو ثم تراجع الحكيم عن قناعته الفكرية والسياسية في هذا العمل وتمثل هذا في كتابه «عودة الوعى»الذى صدر بعد وفاة عبدالناصر، كما خاض الكثير من المعارك الفكرية والسياسية، وتوفيق الجكيم مولود فى٩أكتوبر١٨٩٧بالإسكندرية،وهناك تاريخ آخرلولادته أورده الدكتورإسماعيل أدهم والدكتورإبراهيم ناجى،في دراستهما عنه،حيث ذكرا أنه ولد في ١٩٠٣وقد حصل على الابتدائية من دمنهور والتحق بالتعليم الثانوى بهاوانتقل للقاهرة وأتم تعليمه الثانوى وحصل على البكالوريا فى١٩٢١والتحق بكلية الحقوق وتخرج فى١٩٢٥وسافر ببعثة دراسية لباريس من ١٩٢٥إلى ١٩٢٨ للحصول على الدكتوراه في الحقوق، وانصرف عن الدراسة واتجه للكتابة، فاستدعاه والده وعاد دون إتمام ما سافر لأجله وعمل وكيلاً للنيابة في ١٩٣٠بالمحاكم المختلطة بالإسكندرية،ثم بالمحاكم الأهلية،وفى١٩٣٤عمل مفتشاً بوزارة المعارف، ثم مديراً لإدارة الموسيقى والمسرح بالوزارةعام ١٩٣٧ثم لوزارة الشؤون الاجتماعيةمديراً لمصلحة الإرشاد واستقال في ١٩٤٤وفى ١٩٥٤جاء مديراً لدار الكتب وفى ١٩٥٦عُيّن عضواً متفرغاً بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، وفى ١٩٥٩ عُيّن مندوبا لمصر باليونسكو ثم عاد للقاهرة في ١٩٦٠ وعمل بجريدة الأهرام، وكان الرئيس عبدالناصر قد منحه قلادة الجمهورية،كما حازجائزة الدولة التقديرية، ووسام العلوم والفنون، وتوفى «زى النهارده» ٢٦ يوليو ١٩٨٧.