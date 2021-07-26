"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على جازان وعسير

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رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتَي جازان، عسير، وتبقى الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: نجران، الباحة، مكة المكرّمة، فيما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض القصيم؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، كذلك على سواحل منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.