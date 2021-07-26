«زي النهارده».. عبدالناصر يؤمم قناة السويس 26 يوليو 1956

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ظل حلم إقامة قناة ملاحية تصل بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر يراود كثيرا من الحكام الذين تعاقبواعلى مصر وإن لم تصل بين البحرين بشكل مباشر، وفى ١٨٤٠وضع المهندس الفرنسى بلفون مشروعاً لشق قناة مستقيمة تصل بين البحرين حال دون تنفيذه التخوف من اختلاف منسوب البحرين. وفى عهد محمد سعيد باشا تمكن دليسيبس من الحصول على فرمان عقد امتياز قناة السويس الأول وتم الاكتتاب في أسهم الشركة وتمكن دليسيبس بعدها من تأسيس الشركة وتكوين مجلس إدارتها وفى ٢٥إبريل ١٨٥٩ ضرب دليسيبس أول معول إيذاناً ببدء الحفر،ثم قام سعيد في ١٢إبريل ١٨٦١بزيارة الميناء الذي حمل اسمه فيما بعد (بورسعيد)وفى أواخر١٨٦١قام بزيارة مناطق الحفر بجواربحيرة التمساح واختارموقع المدينة التي ستنشأ بعد ذلك والتى حملت اسم الإسماعيلية، فلما تولى الخديو إسماعيل فى١٨٦٣ تحمس للمشروع. وفى ١٨مارس ١٨٦٩ وصلت مياه البحر المتوسط إلى البحيرات المرة وفى ١٥أغسطس ضربت الفأس الأخيرة في حفرالقناة والذى تكلف ٣٦٩مليون فرنك فرنسى وعمل فيه نحو المليون،مات منهم أثناء الحفر ١٢٥ ألف عامل وفى١٦نوفمبر١٨٦٩أقام الخديو إسماعيل حفل افتتاح اسطوري دعا فيه أباطرةوملوك العالم وقريناتهم لحضور حفل الافتتاح الذي تم في ١٦نوفمبر ١٨٦٩ثم تعرضت للإغلاق أكثر من مرة كان آخرها بسبب حرب عام 1967، إلى أن أعيد فتحها للملاحة في 5 يونيو عام 1975.وقبل انتهاء سنوات الامتياز بحوالى 12 سنة و«زى النهارده»فى٢٦ يوليو ١٩٥٦أعلن الرئيس عبدالناصر القرار الجمهورى بتأميم شركة القناة شركة مساهمة مصرية لتمويل مشروع السد العالى ولكى تكون مصدرا للدخل القومى للمضى في تطوير البلاد،وقد جاءت الترتيبات السابقة لقرارالتأميم بدقائق محكمة للغاية ‏وكان عبدالناصر قد كلف محمود يونس بالاستيلاء على شركة قناة السويس وكان عليه إعداد كل شىء انتظاراً لخطاب الرئيس في ليلة 26 يوليو وكانت كلمة السرفى خطاب الرئيس هي كلمة ديليسبس التي كررها ناصر 16 مرة وتحرك يونس ومن معه بعد سماعها وكان قد أخذ قليلاً من الرجال تأكيداً على السرية ولم يكن يعلم من معاونيه بطبيعة المهمة غير ثلاثة أفراد وما أن انتهى عبدالناصر من خطابه حتى كانت شركة قناة السويس تحت السيطرة المصريةوقد حدا هذا التأميم بإنجلترا وفرنسا وإسرائيل بخوض حرب ضد مصر وأغلقت القناة ثم أعيد افتتاحها في ١٩٥٧ وعقب انتصار٦ أكتوبر ١٩٧٣ أعاد السادات افتتاحها في ٥ يونيو ١٩٧٥.