عمر عصر يتأهل لدور الـ32 بمنافسات تنس الطاولة بأولمبياد طوكيو

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نجح المصري عمر عصر في التأهل لدور الـ32 "الدور الثالث" في منافسات فردي تنس الطاولة في أولمبياد طوكيو باليابان.

ونجح عصر في الفوز صباح اليوم ،الاثنين، على اللاعب الأوكراني "ليو كو" بنتيجة 4-3، في مباراة استغرقت 52 دقيقة بدور الـ64.

وتفوق عمر في الشوط الأول بنتيجة 15-13، ثم انتصر في الشوط الثاني بنتيجة 11-6، وتفوق في الشوط الثالث بنتيجة 11-4، ونجح الأوكراني في الفوز بثلاثة أشواط بنتيجة 6-11، و8-11، و9-11، إلى أن نجح عصر في حسم المباراة بالفوز في الشوط الأخير بنتيجة 11/4.