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ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في شمال سيناء لـ3048 حالة

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ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في شمال سيناء لـ3048 حالة ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في شمال سيناء لـ3048 حالة

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ارتفعت عدد حالات الشفاء من المستجد بشمال سيناء، اليوم الأثنين، إلى 3048 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إن عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس يبلغ 535 حالة، وعدد حالات الشفاء يبلغ 3084 منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة 213 حالة منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 4 حالات تحت الحجز بالمستشفيات و18 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.

المصرى اليوم

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