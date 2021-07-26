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تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية في شمال سيناء

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تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية في شمال سيناء تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية في شمال سيناء

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أعلنت محافظة شمال سيناء عن رش وتعقيم جميع لجان الامتحانات للثانوية العامة والأزهرية على مستوي المحافظة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، في بيان اليوم، إنه تم رش وتعقيم لجان الثانوية العامة والأزهرية بمختلف مدن المحافظة، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة المستجد طوال فترة الامتحانات، مع الاستمرار في رش وتعقيم اللجان قبل وبعد كل امتحان حفاظا على الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين وباقي العاملين.

أشار الغندور، الي تطهير مراكز توزيع الأسئلة واستراحات الملاحظين والمراقبين.

المصرى اليوم

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