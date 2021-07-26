أخبار عاجلة

خاص| لقطات أخرى.. إضرام النار بممتلكات صاحب خزان الوقود ببلدة التليل في عكار شمال لبنان -
قبل تنسيق الثانوية العامة .. هذه التخصصات مطلوبة في سوق العمل -
أخر إحصائيات كورونا .. 4 ملايين و367 ألف وفاة و207 ملايين و542 ألف إصابة -
أول تحرك برلماني لمحاسبة المتورطين في إدارة بعثة مصر في أولمبياد طوكيو -
ختام بطولة الجمهورية لـ «ستريت وورك أوت» في مركز شباب الجزيرة -
إيران تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات ووفيات كورونا -
وزير الإسكان: تنفيذ 6720 وحدة سكنية بمشروع «سكن لكل المصريين» بمدينة أسوان الجديدة -
طلاب النقل يختتمون امتحانات الدور الثاني بـ«أزهر المنيا» -
حمو بيكا عن إلغاء حفلة في ليبيا: «تحريض.. وليبيا دي أرض الحرب سيطرة شرق وغرب» -
تراجع إيرادات «موسي» في رابع ليالي عرضه واكتفاءه بـ 708 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

Print
«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة «الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 122 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 227612 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 6 حالات جديدة.

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 284024 من ضمنهم 227612 حالة تم شفاؤها، و16487حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أول تحرك برلماني لمحاسبة المتورطين في إدارة بعثة مصر في أولمبياد طوكيو

أول تحرك برلماني لمحاسبة المتورطين في إدارة بعثة مصر في أولمبياد طوكيو

وزير الإسكان: تنفيذ 6720 وحدة سكنية بمشروع «سكن لكل المصريين» بمدينة أسوان الجديدة

وزير الإسكان: تنفيذ 6720 وحدة سكنية بمشروع «سكن لكل المصريين» بمدينة أسوان الجديدة

تقضي على العشوائيات.. عضو بمجلس الشيوخ : طفرة في بناء المدن الجديدة في مصر

تقضي على العشوائيات.. عضو بمجلس الشيوخ : طفرة في بناء المدن الجديدة في مصر

رسائل الرئيس السيسى الإنسانية للمصريين برنامج الإصلاح الإقتصادى لم ينجح إلا بكم

رسائل الرئيس السيسى الإنسانية للمصريين برنامج الإصلاح الإقتصادى لم ينجح إلا بكم