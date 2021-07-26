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تونس: تعليمات بمنع السياسيين من مغادرة البلاد

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تونس: تعليمات بمنع السياسيين من مغادرة البلاد تونس: تعليمات بمنع السياسيين من مغادرة البلاد

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طوق الجيش التونسي مبنى البرلمان ومقر الإذاعة والتلفزيون ووزارة الداخلية التونسية، اليوم الاثنين، كما صدرت تعليمات بعدم مغادرة أي سياسي للبلاد، بحسب ما ذكرت قناة العربية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر تجميد جميع سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، كما أعفى رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

من جانبها، رفضت حركة النهضة التونسية -أكبر التيارات السياسية داخل البرلمان- القرارات، ووصفتها بـ«الانقلاب على الدستور».

ودعا زعيم النهضة، راشد الغنوشي، التونسييين إلى النزول إلى الشوارع احتجاجا على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.

في المقابل، أظهرت المقاطع المنتشرة استقبال التونسيين المتواجدين في الشوارع جنود الجيش بالهتافات والزغاريد.

المصرى اليوم

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