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«برشلونة» يحدد الإعلان عن تجديد عقد «ميسى»

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«برشلونة» يحدد الإعلان عن تجديد عقد «ميسى» «برشلونة» يحدد الإعلان عن تجديد عقد «ميسى»

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أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادى برشلونة الإسبانى حدد موعدًا نهائيًا للإعلان عن تجديد عقد نجمه الأرجنتينى ليونيل ميسى، مع الفريق.

وانتهى عقد ليونيل ميسى مع برشلونة مطلع يوليو الجارى، ويمكنه الانتقال إلى أى نادٍ بدون مقابل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة أن النادى الكتالونى فى مشاكل مع الاتحاد الإسبانى بشأن تسجيل التعاقدات، حيث يواجه العديد من القضايا الخاصة باللعب المالى النظيف الذى فرضه الدورى الإسبانى، ويحتاج للموازنة المالية وتخفيض الرواتب، لتسجيل التعاقدات الجديدة وتمديد عقد ميسى الذى انتهى مطلع يوليو الجارى.

وذكرت صحيفة «ميرور» الإنجليزية أن برشلونة تواصل مع الدورى الإسبانى وأخبرهم بأن 15 أغسطس المقبل سيكون موعدًا نهائيًا لحل المشاكل وتسليمهم عقد ليونيل ميسى الجديد.

وحدد برشلونة يوم 15 لحل المشكلات المالية، ووضع لنفسه متسعًا من الوقت من أجل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة دون استعجال.

وكان خوان لابورتا، رئيس نادى برشلونة، أكد، فى تصريحات سابقة، أن ليونيل ميسى يرغب فى البقاء فى البارسا، وأن مسألة تجديد عقده هى وقت ليس أكثر، معبرا فى الوقت ذاته عن سعادته بانضمام الهولندى ممفيس ديباى للنادى الكتالونى.

من ناحية أخرى، ستعود جماهير برشلونة مرة أخرى لمشاهدة فريقها من أرض الملعب فى كأس خوان جامبر، والذى من المقرر أن يقام يوم 8 أغسطس القادم فى كامب نو.

وأعلن برشلونة أن تلك المباراة ضد يوفنتوس سيسمح فيها بعودة جمهور البارسا لمساندة فريقه ولكن بسعة لا تتعدى نسبة 20% كخطوة أولى.

ولم تفتح أبواب ملعب كامب نو للجماهير، منذ 7 مارس 2020 ضد ريال سوسيداد، بسبب تفشى وباء ، وقد حان الوقت لعودة الجماهير بشكلٍ تدريجى. من جانبه، أشاد سيرجى روبيرتو، مدافع النادى الكتالونى بزميله الهولندى ممفيس ديباى، المنضم إلى الفريق، خلال الميركاتو الصيفى الماضى، مؤكدًا أن الجميع يعرف جودته وكفاءته المذهلة.

وقال روبيرتو فى تصريحاته لـ «بارسا تى فى»: «الجميع يعرف ممفيس، إنه لاعب ذو جودة عالية وتمكنا من رؤيته دوليًا ومع ليون»، مضيفًا: «نعمل جميعًا بنسبة مائة بالمائة، الجو حار جدًا، لكن هذا يساعدنا أيضًا على اكتساب الإيقاع واللياقة البدنية لمواجهة الموسم بأكمله، نحن سعداء جدًا، لقد لعبنا بالفعل مباراة بمشاعر طيبة وعلينا الاستمرار».

وأكد: «لدينا فريق كامل للغاية للتنافس على جميع الألقاب، الموسم الماضى كان من الصعب علينا أن نبدأ، ولكن بعد ذلك كان لدينا فترة جيدة جدًا من الموسم ونأمل أن نبدأ هذا الموسم بمشاعر جيدة».

المصرى اليوم

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