بعد السخريه منه.. خالد الغندور لعبد الحفيظ: «ردي عليك بأخلاقي وتربيتي»

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رد الإعلامي خالد الغندور، على سخرية سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منه، وذلك عقب مباراة الفريق الأحمر مع الإنتاج الحربي، التي اقيمت مساء الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وكان سيد عبد الحفيظ، قال في تصريحات تلفزيونية :«الزمالك طلب أن يخوض مباراته مع المحلة في الإسكندرية نظرًا لأنه سيلعب مع الإتحاد بعدها في نفس المدينة، لماذا يوافق اتحاد الكرة على هذا المطلب الغريب؟!».

وأضاف:«سيلعب مع سموحة في الإسكندرية، وبعدها بثلاثة أيام سيقابلنا في الجونة، هل لو طلب الفريق أن يلعب مباراته معنا في إسكندرية سيوافق اتحاد الكرة مثلما وافق للزمالك؟، هى هي نفس الأسباب».

وسخر عبد الحفيظ، من خالد الغندور، قائلا: «مش عاوز بقى واحد يطلع (يتنطط) في أحد القنوات ويقول (على الله تأجل مباراة)». موضحًا :«أنا لا اتحدث بلسان الجونة، ولكنني أضرب مثال بما حدث مع الزمالك».

ورد خالد الغندور، على سخرية عبد الحفيظ، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«كابتن سيد عبد الحفيظ مصمم يغلط في شخصي..تمام ردي غدا بأخلاقي و تربيتي و احترامي لنادي اسمه الزمالك».