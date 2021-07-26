مذكرًا بـ«يناير 2011».. الغنوشي يطالب التونسيين بالنزول إلى الشوارع

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طالب زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي التونسيين بالنزول إلى الشارع للاعتراض على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة.

وقال الغنوشي: «أدعو الشعب التونسي للخروج إلى الشارع كما خرج من قبل عند انطلاق شرارة ثورته من أجل إعادة الأمور إلى نصابها».

وأضاف: «نحن إزاء محاولة انقلابية تتغطى بالدستور والدستور منها براء (..) نصوص الدستور ليس فيها ما يسمح للرئيس الحالي بما قام به»، على حد قوله.

وقال الغنوشي، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، إن على الناس «النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها».

وأضاف الغنوشي: «أعتبر أن مجلس الشعب قائم، وسنعقد جلسة لمكتبي، وأن جميع مؤسسات الدولة قائمة، وأن أي إعلان يخالف ذلك، باطل».

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر تجميد جميع سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، كما أعفى رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.