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رفع 409 حالات إشغال للمقاهي والمحال في الهرم (صور)

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واصلت محافظة الجيزة شن حملاتها لضبط الشارع وازاله المخالفات والتعديات حيث قام حي الهرم بشن حملات لإزالة جميع اشكال الاشغالات للحفاظ على المظهر العام ولتحقيق السيوله المروريه بشوارع كعبيش فيصل- اللبيني هرم- المنشيه ميدان الساعه- كفر طهرمس- نبيل طه- شارع ١٨ واسفرت الحملات عن اجمالي عدد مضبوطات ٤٠٩ حالات اشغال متنوعه مابين كراسي واستاندات وشيش وعربات متجولين وثلاجات وشماسي يداعها بمخازن الحي واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه اللازمة حيال المخالفين.

كما قام حي العجوزة بحملة اشغالات لرفع تعديات المحال والمقاهي بنطاق قطاع عجوزة (١) و(٢) وارض اللواء شملت شوارع الطريق الابيض والمعتمدية وترعة الزمر وسلامة الراضى ومحمود عسران.

كنا تمكن حي الوراق من ضبط عددا من المقاهي تقدم الشيشة بشوارع القومية العربية والسادات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ومصادرة الشيشه والاشغالات.

كما قام مركز ومدينة منشأة القناطر برفع ٢٠ حاله اشغال بمنطقة الموقف الجديد وصبط (ثلاث) سيارات تحدث اشغال الطريق العام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

المصرى اليوم

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