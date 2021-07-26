تعليق ناري من خالد الغندور على رسالة أفشة

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علق الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، على الرسالة التي وجهها محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى جماهير الكرة المصرية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان أفشة، كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»: «إنك تكون محترم دہ اختیار، إنك تكون مؤدب وابن أصول دي تربية وتنشئة، إيه السبب إننا بقينا في مجتمع السب والشتيمة بقي شيء عادي؟ يا جماعة والله الدنيا بسيطة، ربنا من عليا بنعم كثيرة جدًا من حب ناس لتوفيق ورضا، أسباب كثيرة جدًا ورا إنك تشوف شخص ناجح أصلها وأساسها إنك تكون مؤدب صبور، متصدقش السوشيال ميديا دمرت أساس التربية السليمة».

وأضاف: «متستعجلش النجاح خليك مكافح اصبر والتزم بالأصول، متجرحش حد بسهولة كده من ورا کیبورد، ولا بأنك تستسهل الشتيمة، ليه کده، بكلمك وأنا أكثر شخص بفضل الله بيتم دعمه وتشجيعه على وسائل التواصل، وعارف إن زي ما فيه حلو فيه وحش أنا كده كده معنديش رد إلا في الملعب، دائما سواء للحلو أو الوحش».

وتابع :«بزعل جدا على حاجات بشوفها متخصنيش، لكن ممكن تؤذي جدًا وتهد تعب سنين، الأخلاق والاحترام هم اصل الرجولة متنساش»

وأعاد خالد الغندور، نشر رسالة أفشة، عبر صفحته على «فيس بوك» معلقًا :«برافو يا افشة كلام محترم نحن نتنافس في الكرة فقط مش في الشتيمة وقلة الأدب، وللأسف أخلاق الناس اتغيرت لدرجة لا تستطيع تصديقها».

وأضاف :«وأنا صغير ولسه ببتدي حياتي كان مجتمعنا أكثر تربية وإحترام وأخلاق وحزين على ما وصل له أجيال متعاقبة ولا أصدق ما أشوفه على السوشيال ميديا ومنها مثلا التيك توك».

وتابع :«أيضًا ما اتعرض له من سباب ولجان مدفوعة الأحر لشتمي والناس أصبحت تتسابق على مين يكسب أكثر فلوس ومين يكبر صفحته ومين يبقي تريند وفي سبيل ده يدوس على أي قيم وأصبحت الغاية تبرر الوسيلة وأصبح كل شيءٍ مباح طالما فيها فلوس وربنا يهدي الجميع»