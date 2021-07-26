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توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد»

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توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد» توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد»

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قال توفيق السيد، الخبير التحكيمي، إن قرار محمد معروف باحتسابه ركلة جزاء لصالح الأهلي ضد الإنتاج الحربي، كان صحيحًا وموفقًا فيه، مشيرًا إلى أن طاقم التحكيم قدم مباراة طيبة.

وأضاف توفيق السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن أيمن أشرف استحق الطرد أمام الإنتاج الحربي، خاصة وأنه عطل هجمة واعدة للمنافس.

وتابع أن المباراة تم تصعيبها تحكيميًا، في ظل الأحداث التي شهدتها، إلا أن محمد معروف قدم مباراة جيدة، على الرغم من بعض الأخطاء الواردة والبسيطة التي يمكن تداركها خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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