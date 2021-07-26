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كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» خلال الساعات الأخيرة تحت عنوان «خطف الأطفال بمدينة الشيخ زايد».

وبفحص الأجهزة الأمنية، تبين صحة البلاغ وتمكن الأهالى من ضبط شخص أثناء قيامه بمحاولة خطف طفلة، وحضر 4 أشخاص لقسم شرطة أول الشيخ زايد وهم مواطن وبصحبته أبنته سن 13 وشخصين أحدهما ساهد عيان في الواقعة جميعهم مقيمين بدائرة قسم الشيخ زايد.

وقرر الأول بتضرره من الشخص الرابع بقيامه بتتبع أبنته ومعاكستها حال سيرها بدائرة القسم حيث استغاثت بالأهالي، وتمكن الشخص الثالث من ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة، وانه وجارى تحديد القائم بنشر الخبر والقبض عليه بسبب خلافه للحقيقة.

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