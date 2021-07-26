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«أتمنى أن تخرج منه بسلام».. لميس الحديدي تعلق على الوضع في تونس

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«أتمنى أن تخرج منه بسلام».. لميس الحديدي تعلق على الوضع في تونس «أتمنى أن تخرج منه بسلام».. لميس الحديدي تعلق على الوضع في تونس

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علقت الإعلامية لميس الحديدي على قرار الرئيس التونسي، قيس سعيد، بتجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

قالت الحديدي خلال حلقة برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة «ON»، إن اليوم في تونس كان المشهد يشبه العديد من المشاهد التي عاصرها المصريين في 2013، متمنية أن تخرج منها تونس بسلام، ناقلة تصريحات الرئيس التونسي بشأن أنه سيعين رئيس بنفسه وسيحرص على عدم إراقة نقطة دم.

تابعت أن تونس شهدت العديد من المظاهرات الغاضبة ضد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي المنتمي إلى الإخوان، وكذلك إسقاط حزب النهضة التابع للجماعة الإرهابية، مشيرةً إلى أن المحتجون اقتحموا مقرات الحزب في عدد من المحافظات وطالبوا بإسقاط مظومة الإخوان وإقالة رئيس الحكومة المشيشي بسبب ما وصفوه بأنه «جرائم إرهابية وفساد مالي».

المصرى اليوم

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